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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Смоленский отбор

00:01 / Спорт
Рязанские легкоатлеты на соревнованиях первенства ЦФО завоевали семь медалей
Смоленский отбор

В Смоленске прошли соревнования чемпионата и первенства ЦФО по легкой атлетике. Рязанцы боролись за награды лишь в зачете первенств, которые прошли в трех возрастных группах. В чемпионате один-единственный наш участник оказался «в поле не воин».

Наши лидеры – Александр Именин и Мария Быкова – участвовали в ведомственных стартах МВД и в чемпионате ЦФО не участвовали.

Наши юные подданные королевы спорта завоевали семь наград первенства ЦФО в различных возрастных группах: три «золота», два «серебра» и две «бронзы».

Среди молодежи две награды добыла воспитанница СДЮСШОР «Юность» Анна Зенина. Она победила в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 5 метров 94 сантиметра и завоевала «серебро» в тройном прыжке (12 метров 19 сантиметров). В беге на 800 метров серебряным призером первенства ЦФО-2017 стал представитель СДЮСШОР «Олимпиец» Михаил Колоколенков (1 минута 52,49 секунды). На 100-метровке «бронзу» добыл еще один воспитанник ­СДЮСШОР «Юность» – Никита Катаузов (10,95 секунды).

В зачете юниоров в беге на 1500 мет­ров победил Дмитрий Ракчеев (ДЮСШ «Старт», Скопин / СДЮСШОР «Олимпиец»), в тройном прыжке третье место заняла Екатерина Капацинская (СДЮСШОР «Юность»).

В возрастной группе юношей и девушек Мария Кобелева (СДЮСШОР «Юность») победила в соревнованиях в тройном прыжке с результатом 12 метров 21 сантиметр.

– Чемпионат и первенство ЦФО не первый год проводится в сроки, когда школьники сдают ЕГЭ. Поэтому в стартах не смогли принять участие учащиеся 9-х и 11-х классов. Об этом все знают, но почему-то ситуация не меняется. В этом году в рамках первенства ЦФО прошел второй этап отбора на финал Спартакиады учащихся. Ранее второй этап отбора проходил на отдельных соревнованиях и, в основном, по командному принципу: в финал попадали коллективы регионов, занявшие первое и второе места. В этом году в рамках первенства ЦФО отбор проходил иначе – по индивидуальному принципу. Поэтому мы повезли в Смоленск тех, кто мог побороться за выход в финал Спартакиады. В целом рязанцы выступили в свою силу. Отбор на финал Спартакиады учащихся прошла Мария Кобелева, победившая в группе юношей и девушек в тройном прыжке. Окончательное решение по вызову легкоатлетов на Спартакиаду принимают в Москве. Будем надеяться, что Мария получит такой вызов, – так прокомментировала выступление рязанцев в Смоленске представитель команды Рязанской области на этих соревнованиях Елена Трусова.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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