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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Рязань – территория здорового образа жизни

00:01 / Спорт
Спортивный фестиваль «Я и ГТО» объединил трудящихся областного центра
Автор фото: Александр Королев | Рязань – территория здорового образа жизни
Фото: Александр Королев.

В рязанском манеже «Юность» состоялось открытие Спартакиады трудящихся 2017 года, прошел спортивный фестиваль «Я и ГТО» и был презентован проект «ЗОЖ – здоровая Рязань, здоровый образ жизни и физкультура как фактор здоровьесберегающих технологий».

Попробовать свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в манеж пришли представители трудовых коллективов областного центра. Участников Спартакиады приветствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Елена Митина, депутат Рязанской городской Думы Игорь Яшин, руководитель префектуры Железнодорожного района Олег Морозов.

Руководитель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Наталья Попкова рассказала о том, как появился проект «ЗОЖ – здоровая Рязань, здоровый образ жизни и физкультура как фактор здоровьесберегающих технологий».

– Один из способов укрепления здоровья, привлечения рязанцев к регулярным занятиям физкультурой и спортом, – сдача нормативов ГТО. Если студенты и школьники активно включились в этот процесс, то взрослое население города пока отстает. Между тем массовый спорт – неотъемлемая часть успешного развития общества. Одна из приоритетных государственных задач – укрепление здоровья нации. Глава региона Николай Любимов считает одним из приоритетов сохранение и укрепление человеческого потенциала, улучшение здоровья и повышение качества жизни рязанцев.

Наталья Попкова отметила, что в манеже «Юность» собрались истинные ценители и любители здорового образа жизни.

– Вы первые посланники сдачи нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения региона, пример для своих трудовых коллективов, – обратилась к рязанцам руководитель спортивной школы.

На празднике шла речь о том, что главными помощниками в достижении поставленной цели должны стать профсоюзные организации. Также было отмечено: благодаря тому, что к движению за здоровый образ жизни присоединились трудовые коллективы, на портале ГТО зарегистрировано более 23 тысяч человек.

– Глава региона Николай Любимов определил нам приоритетные задачи. Среди них – развитие человеческого потенциала. Мы надеемся, что сегодняшний фестиваль «Я и ГТО» и новый проект, который презентован на фестивале, будут способствовать вовлечению рязанцев в увлекательный мир здорового образа жизни, – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе спорткомплекса «Химик» Екатерина Клейменова.

В силе, ловкости, скорости состязались сотрудники «Рязаньэнерго», Государственного Рязанского приборного завода, радио­завода, завода «Красное знамя», компании «Автоимпорт», Ново-Рязанской ТЭЦ, «Водоканала», «Автоколонны №1310» и других предприятий. Команды в основном состояли из тех, для кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни. Так, термист завода «Тяжпрессмаш» Александр Хищенко второй год занимается любительским бегом, посещает уроки йоги. Для занятий физкультурой он находит время, несмотря на то что нередко работает в ночную смену. Ежедневно находит время для спорта отец троих детей Сергей Филин, в Спартакиаде он выступал за команду преподавателей Рязанского агротехнологического университета. Кстати, по итогам Спартакиады Сергей Филин набрал самое большое количество очков и стал победителем в личном зачете.

В целом, как отметил судья соревнований Игорь Зюлин, участники показали хорошую физическую подготовку. По его словам, многие «перевыполнили» нормативы, определенные для их возраста.

Точка зрения

Павел Колобков,
министр спорта России:

– Рязанская область является одним из лидирующих регионов по уровню софинансирования строительства в рамках федеральной целевой программы. Глава региона уделяет большое внимание вовлечению населения в спорт, внедрению комплекса ГТО.


Елена Митина,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:

– Это замечательный праздник здоровья и спорта. Руководитель области Николай Любимов уделяет большое внимание созданию в регионе условий для занятий спортом. Создание спортивной инфраструктуры будет продолжено. Все это будет способствовать тому, что еще большее количество детей и взрослых приобщится к спорту и здоровому образу жизни.

Игорь Яшин,
депутат Рязанской городской Думы:

– Из массовых спортивных мероприятий рождаются великие спорт-смены, которые защищают честь нашей Родины на мировой спортивной арене. Рязанцы, принимающие участие в Спартакиаде трудящихся, показывают достойный пример своим детям, молодому поколению, приобщают их к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту высших достижений.

Николай любимов,
глава Рязанской области:

– В текущем году реализуется третий этап внедрения комплекса ГТО, главной задачей которого является привлечение к сдаче норм взрослого населения, трудовых коллективов организаций и предприятий. За счет этих мероприятий доля рязанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2020 году должна составить более 40%.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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