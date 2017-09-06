По станциям страны детства

В Международный день защиты детей Комплексный центр социального обслуживания населения Рязани организовал веселый праздник.

Ребята стали участниками увлекательного квеста «Страна детства». В предвкушении чего-то необычного и загадочного они спешили в ЦПКиО.

Ребятам было предложено совершить увлекательное путешествие по станциям, на каждой из которых были приготовлены сложные задания. Можно было отгадывать загадки, танцевать, решать головоломки, мастерить поделки из шариков, попробовать себя в эстафетах и пройти другие испытания. Родители с большим удовольствием помогали детям выполнять задания.

Закончились приключения вручением дипломов и сладких подарков.

По материалам Комплексного центра социального обслуживания населения Рязани

В Международный день защиты детей Комплексный центр социального обслуживания населения Рязани организовал веселый праздник.

Ребята стали участниками увлекательного квеста «Страна детства». В предвкушении чего-то необычного и загадочного они спешили в ЦПКиО.

Ребятам было предложено совершить увлекательное путешествие по станциям, на каждой из которых были приготовлены сложные задания. Можно было отгадывать загадки, танцевать, решать головоломки, мастерить поделки из шариков, попробовать себя в эстафетах и пройти другие испытания. Родители с большим удовольствием помогали детям выполнять задания.

Закончились приключения вручением дипломов и сладких подарков.

По материалам Комплексного центра социального обслуживания населения Рязани