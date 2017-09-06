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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Помоги себе сам

00:01 / Собеседник
Подходит ли такой принцип для современной российской школы?
Автор фото: Дмитрий Осинин | Помоги себе сам
Фото: Дмитрий Осинин.

На состоявшемся недавно в Общественной палате России заседании «круглого стола» обсуждалась тема «Проблемы развития малокомплектных сельских школ и пути их решения».

Но среди проблем, характерных, как правило, для сельской местности (здесь, как говорилось, меньше, чем в городе, молодых, до 35 лет, учителей), назывался «модный сейчас профессиональный эгоцентризм», свойственный как сельчанам, так и горожанам. Это когда педагоги больше болеют за личный успех, личный рейтинг и прибавку к зарплате, чем за успехи школы в целом. Тема эта показалась мне интересной, и я решила обсудить ее с директором Льговской средней школы Рязанского района Сергеем Николаевичем Хлыстовым. Встречались мы с ним уже не раз. Последняя наша беседа более трех лет назад была посвящена специфике совместного существования школы базовой и ее филиалов, что молодым директором оценивалось положительно. Правда, в школе, по словам Хлыстова, назревал кризис с кадрами…

Сейчас такая проблема, как выяснилось, на первом плане уже не стоит: и в базовой школе, и во всех ее четырех филиалах есть молодые педагоги, многие из которых обзавелись семьями и детьми. Сергей Хлыстов считает, что для этого имеются, прежде всего, условия: достаточно стабильная ситуация в стране, хорошие декретные, материнский капитал. Но, кроме всего этого, молодого учителя может удерживать в школе хорошая, благожелательная обстановка.

 – А как же «профессио­нальный эгоцентризм»? Эти очки, баллы, бонусы… Разве не создают они атмосферу соперничества, порождающую нервозность?

С.Х. – Система стимулирования, которая действует в школе, принимается самой школой, педагогическим советом, и только после этого ее утверждает директор. Если со временем выясняется: чего-то не учли, не продумали, можно внести изменения – такое бывает. Не стимулировать нельзя. Есть хорошие, в принципе, учителя, но они работают «от» и «до». Другие же абсолютно погружены в свою профессию, отдают ей себя полностью, и почему бы не отблагодарить их за это не только морально, наградив Почетной грамотой, но и рублем?

 – Насколько известно, многие недоразумения по оплате труда идут от слишком заниженной базовой части учительской зарплаты. Обнадеживает, что, как заявила в прошлом году на III Всероссийском съезде сельских учителей министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева, зарплата учителя теперь будет состоять на 70% из базовой части и на 30% – из стимулирующих выплат. Но и это много, а всех показателей для стимулирования не предусмотришь.

С.Х. – В любом случае администрация школы отношение учителя к работе всегда может оценить.

 – «Участники «круглого стола», – цитирую по «Литературной газете», – признали неэффективной и даже вредной так называемую культуру профессиональной изоляции, порожденную заключением индивидуальных контрактов, подушевым финансированием, новой системой аттестации кадров. Учителя собирают собственные портфолио, по которым их невольно сравнивают друг с другом… Возникает конкуренция (часто нездоровая), зависть, интриги»…

С.Х. – Все подобные явления регулируются опять же внутри школы. В одном учебном заведении администрация проводит аттестацию учителей, сравнивая их друг с другом, – это, наверное, можно, но надо делать очень аккуратно. Но чаще всего есть необходимость сравнивать учителя с самим собой: каким он был пять лет назад, каким стал, что будет дальше? Мы ведь ученика оцениваем, прежде всего, через его рост. Педагогическая этика подталкивает к мысли, что и с учителем надо так же работать.

Теперь о профессиональной изоляции. В нашей школе, когда идет аттестация учителя на первую или высшую категорию, ему обязательно помогают и завуч, и директор, и коллеги. Даже о конкурсах «Учитель года» (мне довелось принимать участие в организации его районного этапа) или «Педагогический дебют» я могу совершенно точно сказать: там нет, что называется, оголтелой конкуренции, стремления во что бы то ни стало, любыми путями вырвать победу. Участники конкурса, как правило, очень компетентные в тонкостях педагогики люди, они прекрасно видят и понимают, у кого получается, у кого нет. Конечно, бывает, что возникает чувство несправедливости, обиды, но как люди интеллигентные, воспитанные, учителя этого, скорее всего, не покажут. Даже если не победил, память о конкурсе обычно остается хорошая, появляются новые друзья…

 – На заседании «круглого стола» вспоминали традиции советского образования, когда учителя безвозмездно помогали отстающим ученикам, жертвуя личным временем… А сейчас учителя «после уроков» оставляют?

С.Х. – В нашей школе мало того, что оставляют после уроков, но и во время каникул работают с детьми, у которых есть пробелы в знаниях.

 – Но, как я слышала, это запрещено?..

С.Х. – Учитель не может быть репетитором у своего ученика – данный вопрос, на мой взгляд, спорный, но мы за этим следим. Речь же идет о совершенно бесплатных занятиях в каникулы. Сначала мы говорим о необходимости таких занятий с родителями, потом приглашаем ребят. Прямо сказать, не все они охотно на это соглашаются… Потом когда-нибудь они по достоинству оценят благие стремления учителей, будут благодарить. Но, как говорил один мой приятель, ко всему хорошему надо приучать насильно. Занятия такие нужны и самому учителю. И не только потому, что успеваемость – важный критерий при начислении стимулирующей части зарплаты. Необходимо, чтобы преподаватель осознавал полезность своего труда.

 – Сергей Николаевич, раньше была практика: к отстающим ученикам «прикреплять» хороших, чтобы они подтягивали их в учебе. Что-то осталось от этой традиции или сейчас каждый школьник сам по себе?

С.Х. – В нашей стране всегда имелись традиционные ценности, они, слава Богу, остались, и никто, например, доброту человеческую не отменял. Я плохо представляю себе, чтобы один мальчишка обратился к другому: «Помоги задачку решить», а он ему ответил бы: «Это твоя проблема».

Хотя, надо сказать, сейчас много возможностей повышать свои знания самостоятельно: есть Интернет, онлайн-репетиторы… Было бы только желание.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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