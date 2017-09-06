Под контролем

Законодательство о квотировании рабочих мест должно соблюдаться

Минтруда России планирует повысить к 2020 году численность занятых инвалидов до пятидесяти процентов. Ведомством активно прорабатывается вопрос изменения механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. О том, как на сегодняшний день в нашем регионе реализуется закон о квотировании рабочих мест для граждан с инвалидностью, рассказывает начальник отдела контрольно-ревизионной работы министерства труда и занятости населения Рязанской области Ольга Ефимкина.

– Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, что такое квотируемое рабочее место и чем оно отличается от других?

О.Е. – Квотируемое рабочее место создается или выделяется работодателем за счет собственных средств для того, чтобы его мог занять только представитель определенной социальной группы, например, гражданин с ограниченными возможностями здоровья. Работодателям необходимо выделять в счет установленной квоты и специальные рабочие места для граждан с инвалидностью.

– Во всех ли организациях должны быть квотируемые рабочие места для граждан с инвалидностью? Размер квоты одинаков для всех предприятий?

О.Е. – На организации с численностью сотрудников до 35 человек не распространяются требования закона Рязанской области о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан.

Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% от среднесписочной численности работников. Для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, размер квоты для приема на работу инвалидов – 2%. Кроме того, при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным или опасным по результатам аттестации рабочих мест или спецоценки.

– Обязаны ли работодатели отчитываться о выполнении требований законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов?

О.Е. – Да, по закону работодателям следует ежемесячно представлять в органы службы занятости населения информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов, а также о выполнении квоты. В течение месяца подаются сведения об изданном локальном акте или его изменениях.

– Каким образом осуществляется контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты?

О.Е. – С сентября прошлого года министерством труда и занятости населения региона усилена работа по осуществлению контроля за соблюдением работодателями законодательства о квотировании рабочих мест в организациях Рязанской области. В 2016 году было организовано 88 проверок. Их результаты размещены на нашем официальном сайте. С начала текущего года проведено уже 43 проверки, всего в плане, согласованном с Прокуратурой Рязанской области, на 2017 год – 122 предприятия. К 2020 году планируется увеличить количество проверок более чем в 2 раза. По итогам проверки составляется акт, при выявлении нарушений выносится предписание, составляется протокол об административном правонарушении и направляется в судебные органы. Среди основных нарушений можно выделить – не издание нормативных локальных актов, содержащих сведения о квотируемых рабочих местах, не направление или несвоевременное направление информации, либо представление информации в искаженном виде в Центр занятости населения. Нередко работодатели выделяют под квоту непривлекательные рабочие места с низкой заработной платой. Формально квота соблюдается, но граждане с ограниченными возможностями здоровья не трудоустраиваются.

– Есть ли уже результаты проведенных проверок?

О.Е. – В результате усиления работы по данному направлению в прошлом году к административной ответственности за нарушение законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов были привлечены 12 работодателей. На ряд организаций были наложены административные штрафы.

– Где работодателям можно найти информацию о соблюдении законодательства о квотировании рабочих мест?

О.Е. – Подробная информация размещена на сайте минтруда региона в разделе «Информация для работодателей о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов». Кроме того, в случае возникновения вопросов все желающие могут обратиться за консультацией по телефону 8 (4912) 24-03-19.