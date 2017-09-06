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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Дело для жизни

00:01 / Без барьеров
Трудовая реабилитация важна для людей с инвалидностью
Автор фото: Ольга Драган | Дело для жизни
Фото автора.

Вот уже пять лет в Рязани, в центре социальной реабилитации инвалидов, существует швейный цех. Здесь трудятся люди с ментальными нарушениями. Они под руководством специалиста по реабилитации Ларисы Макеевой выполняют несложные швейные операции. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже. Однако это тот случай, когда сам процесс важнее, нежели результат, полученный на выходе. Ведь стоит учитывать чисто психологический аспект – люди не сидят дома в одиночестве, а заняты делом, и значит, общаются, развиваются, учатся жить в социуме.

Сама Лариса Макеева шить начала рано. «Как и многие девочки, шила одежду для кукол из разных кусочков ткани, – рассказывает она. – Мама заметила мой интерес к швейному делу и всячески его поощряла». Перед Ларисой не стоял вопрос о том, какую профессию выбрать. Она точно знала, что хочет, чтобы ее увлечение перешло в профессию.

По распределению Лариса приехала работать в Рязань, на швейную фабрику. «И вот уже почти тридцать лет живу здесь, – продолжает она. – За это время город мне стал родным». А в профессиональном плане женщина говорит, что освоила изготовление и мелких вещей, и верхней одежды.

Потом появился интерес к оформлению интерьеров. Лариса окончила специализированные курсы. «Стала шить шторы, чехлы на диваны, – отмечает она. – Мне очень интересно заниматься оформлением помещения – подбирать обои и текстиль».

Лариса никогда не думала, что будет работать в сфере социальной защиты. В центр социальной реабилитации инвалидов пришла случайно. «Конечно, был страх, что не получится найти общий язык с учениками, ведь одно дело – шить самой, а другое – объяснять, как это сделать, но все-таки решила попробовать, – признается она. – Оказалось, что с моими подопечными, как с детьми, нужно разговаривать честно и открыто, стараться заинтересовать их».

Тридцатилетняя Оксана Ковалева – одна из тех, кто работает в швейном цехе центра социальной реабилитации инвалидов под началом Ларисы Макеевой. Оксана освоила все швейные машинки, которые есть в цехе. Она с удовольствием, а главное – качественно делает свою работу.

Навыки швейного дела, конечно, всем привить не получится, потому что не каждому (даже вполне здоровому) человеку дано овладеть этим мастерством. Сегодня в центр ходят тридцать человек с ментальными нарушениями, и лишь пять из них могут хорошо работать в швейном цехе и выполнять изделия на заказ.

«Одним из недавних заказов было изготовить пакеты для мастики, – говорит Лариса Макеева. – Я кроила бумагу, а ребята сшивали ее». Она показывает пакет – строчка не совсем ровная. Но для того, кто ее сделал, это действительно достижение.

Вместе с тем понятно, что большого серьезного заказа мастерской, созданной в центре социальной реабилитации инвалидов, не дождаться. Для того чтобы производство стало рентабельным, было принято решение, что уже в ближайшее время на работу сюда необходимо набрать людей с инвалидностью, но без ментальных нарушений.

«Занятия с моими прежними подопечными будем продолжать, – отмечает Лариса Макеева. – Ведь ребята уже привыкли и друг к другу, и к тому, что приходят в цех ежедневно». Даже те, кто не может шить, без дела не сидят – они под руководством преподавателя мастерят поделки и элементы декора.

Трудовая реабилитация важна для подопечных центра, потому что даже дорога от дома до центра и обратно уже расширяет их мир, учит быть более самостоятельными и в какой-то мере менее зависимыми от своих родных.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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