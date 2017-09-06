«Однажды воспользовался периодом охлаждения – вернул полис страхования жизни, который купил вместе с ОСАГО. Однако мне показалось, что пять дней на отказ от ненужного или неподходящего продукта слишком мало. Пока разберешься, что купил, пока доедешь до страховщика – а там очередь. Можно ли увеличить срок действия этого периода охлаждения?

Денис Самойлов, г. Скопин»

Отвечает и. о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Киреев:

– Банк России, учитывая пожелания клиентов страховых компаний и практику, уже проработал возможность увеличения периода охлаждения. Предполагается, что этот срок с 1 января 2018 года составит 14 дней. Соответствующий проект указания Банка России уже подготовлен. Период охлаждения, который сейчас составляет не менее пяти рабочих дней, действует уже практически год и распространяется почти на все популярные виды добровольного страхования. Мы видим, что возможность отказаться от полиса стала эффективным механизмом защиты прав потребителей. Статистика жалоб это подтверждает. К примеру, количество обращений из-за навязывания допуслуг при покупке ОСАГО снизилось почти на треть в I квартале 2017 года относительного того же периода годом ранее.

Мы считаем, что 14 дней – универсальный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен для досрочного возврата суммы потребительского кредита и возврата товара. Увеличение периода охлаждения позволит повысить защиту прав и законных интересов клиентов страховых компаний.

Напомню, что период охлаждения отсчитывается со дня заключения договора страхования и не зависит от момента уплаты страхового взноса. Кстати, страховщик может установить и более длительный период охлаждения. Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страховая компания должна вернуть премию.

Если договор страхования не вступил в силу, при отказе от него в оговоренный срок страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме. Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству прошедших дней.

Обращаю ваше внимание: увеличение периода охлаждения – это еще проект. Сейчас этот период составляет пять рабочих дней.