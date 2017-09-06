Безналичный расчет

Теперь он возможен в общественном транспорте

«Объявили, что в маршрутках теперь можно платить за проезд с помощью электронной карты. То есть, я могу расплатиться той картой, на которую мне перечисляют пенсию или мне надо обзавестись какой-то специальной?

Валентина Васильевна, г. Рязань»

В управлении транспорта администрации Рязани сообщили, что теперь в маршрутных такси, подключенных к системе АСОП, можно будет не только оплачивать проезд наличными средствами, но и безналичным способом с помощью транспортных карт с записанным проездным билетом (ШКОЛЬНАЯ, СТУДЕНЧЕСКАЯ и ЛЬГОТНАЯ) и транспортной картой ГОРОДСКАЯ с пополняемым электронным кошельком, а также с помощью банковских карт любого банка VISA PayWave и мобильным телефоном с привязанной банковской картой с помощью технологии NFC.