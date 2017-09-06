Гордость русской медицины

Дорогой читатель, иногда бывает и так, что, выезжая из своей страны в другую, болезни, которые «накапливаются» с годами, обостряются, вот в таких случаях и приходит на помощь личное страхование. Вот и я один из попавших в такую ситуацию. Я в России по частному приглашению, мне было необходимо обратиться здесь, в Рязани, к врачам, и страховая компания, где я застрахован, прикрепила меня ко 2-й поликлинике, к ревматологу – Нине Анатольевне Акуленко.

Когда я обратился к Нине Анатольевне и рассказал о своей проблеме с суставами ног, она, внимательно обследовав меня, сразу поставила правильный диагноз, подтвержденный позднее результатами анализов и рентгенограммами, после чего ею был назначен курс лечения.

Хочется подчеркнуть, что меня обследовали и некоторые зарубежные врачи-терапевты и ортопеды, но никто из этих специалистов не обратил внимания и не выяснил главную причину заболевания. А потому и лекарства, выписанные ими, не помогли проблеме, кроме как временно облегчили боль.

Публично выражаю свою благодарность и признательность Нине Анатольевне за очень внимательный и действительно профессиональный подход к моей проблеме со здоровьем. Я наблюдал, как доктор принимала своих пациентов и скрупулезно, внимательно анализировала и вникала в их проблемы, не считаясь со временем, вкладывая в любимую работу всю свою душу. Сразу виден колоссальный опыт и профессионализм врача и не только, здесь явно проявляются и ее высшие человеческие качества, большая любовь и к своей профессии и к своим пациентам.

В целом здесь хочу подчеркнуть, что врачи России не ограничены рамками стандартов, как на Западе, и у них индивидуальный подход к каждому пациенту. Это одно из больших достоинств медицины в России.

С уважением,

Никос Софиадис, профессор физиологии, Эллада