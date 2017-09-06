Люди добрые

Помните песню «Твори добро»? К сожалению, в современном мире большой интерес вызывают негативные события и поступки, нежели добрые дела. Но, несмотря на суетность и жесткость будней, люди творят добро, потому что иначе не могут.

На днях я стала случайным свидетелем проявления настоящей человечности и доброты. На остановке общественного транспорта в Рязани внезапно стало плохо пожилому человеку. Он потерял сознание и упал вниз лицом на асфальт. У остановки стояли несколько человек, они сразу кинулись на помощь, помогли встать ему. Среди них был молодой человек, придерживавший пострадавшего за руку. Он все спрашивал у дедушки о состоянии здоровья. Вызвали карету «скорой помощи», позвонили сыну, все, кто принял участие в спасении пожилого человека, не уходили по своим делам, пока не убедились, что он в надежных руках медиков и подъехавшего родного человека.

Радостно осознавать, что и молодое поколение не безучастно в таких ситуациях. Ведь по сути человеческая жизнь – это непрерывная цепочка действий и поступков, и пусть они всегда будут добрыми.

Алла Якушина, г. Рязань