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Главная страница / Рязанские новости / 09 июня 2017 года
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Становление характера

00:01 / Общество
Просыпаясь утром, спроси себя, что ты должен сегодня сделать полезного
Автор фото: Юрий Харин | Становление характера
Фото автора.

Очередная сессия в Рязанской академии ФСИН для Юлии Клочковой началась как обычно. Но вдруг утром, перед экзаменом, она не смогла подняться с кровати – сказалась давнишняя травма позвоночника. Сделали блокаду, так что Юля все же один экзамен сдала. Затем врачи вынесли вердикт: нужна срочная операция, иначе на всю жизнь инвалидная коляска.

Но и после операции, когда врачи буквально по кусочкам собрали ее позвоночник, пришлось не легче. Она училась делать все заново, и в первую очередь – ходить. Превозмогая боль, Юлия каждый день делала то, на что у других уходили годы. Через месяц уже продолжила учебу в академии и вскоре получила третье высшее образование – теперь уже юридическое.

Когда же началось становление железного характера Клочковой, на вид такой хрупкой? Может, 30 с лишним лет назад, после школы?

СПРОСИ СЕБЯ

В 1986 году комсомолка, красавица, спортсменка Юлия Клочкова окончила Кораблинскую школу №2. Все дороги открыты, все пути… Но уж больно манят родные просторы, уж очень хорошо говорят о делах совхоза «Кораблинский» директор Александр Дунаев и секретарь парткома Николай Климушин. После вот такой доверительной беседы в школе на комсомольском собрании Клочкова встала и сказала:

– Я иду работать на ферму дояркой! Кто со мной?

После выпускных экзаменов в Пустотино на МТФ поехали шестеро – Юлия, Елена Баранова, Марина Першина, Лена Морозова, Александр Крохин и Игорь Ершов.

Жалеет ли Юлия о том «потерянном» времени? Ничуть! Хотя и спину там надорвала – мешки с фуражом ворочала, сено да солому пудами на вилы поднимала. Год прошел как один день. Поехала поступать в Рязанский педагогический, на истфак. Но ее не взяли: мол, селу нужны молодые кадры. Дали негласную команду – документы не принимать, пусть еще годик в доярках походит!

Поступила на заочное отделение. Стала работать пионервожатой в родной школе. Да так, что через год была признана лучшей пионервожатой области. Ее даже учиться послали в столицу в Высшую комсомольскую школу.

Она ничуть не жалеет о том, что пошла тогда работать на ферму. Потому что первое испытание закалило девчонку, она и на жизнь стала смотреть увереннее и серьезнее. Юлия даже сегодня помнит село Пустотино, где в их девичьем домике на потолке крупно-крупно ею было выведено: «Просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сегодня сделать полезного?».

СУДЬБУ ДЕЛАЕМ САМИ

И педагогом в школе она была замечательным, и специалистом отличным – в районном управлении образования и молодежной политики. Окончила еще один факультет пединститута – теперь она еще и социальный педагог. Ее энергия, напор, коммуникабельность и знание дела приносят свои плоды. Она стала Почетным работником общего образования России, награждена медалью «За заслуги в образовании». Может быть, и до сей поры Юлия Клочкова продолжала бы свою педагогическую деятельность, но врачи запретили. Так она стала работать в Кораблинском райсуде, стала помощником федерального судьи…

Ах, скажете вы, какая благостная история со счастливым концом! Возможно. Но это если не знать про те испытания, которые выпали на ее долю. И дело не только в операции. Здесь еще надо вспомнить и про мужа, который в конце-концов уехал куда-то на заработки и нашел себе другую женщину – попроще и с квартирой. А потеря отца, который, попав в автомобильную аварию, так и не вернул себе память? И как-то он ушел из дома и пропал навсегда. Где он, что с ним – никто ничего не знает. Долго еще после той беды ходила Юлия вместе с сестренкой по окрестным полям и рощам в надежде встретить хотя бы могилку родного человека. Увы!

Она жила в рабочем общежитии, на 11 квадратных метрах более 20 лет, но никогда не жаловалась на это. Всегда была весела, деловита и верила в день завтрашний.

МАМИНА ШКОЛА

 Рядом с ней тогда и сейчас – сын Даниил и дочка Анна, дорогая сердцу мамочка. Им она отдает всю свою любовь и ласку. И всегда остается веселой и задорной. Что бы в ее жизни ни происходило.

Дочурка Аннушка – вся в маму. Такая же красивая и упорная. Окончила школу с золотой медалью, а потом – факультет иностранных языков, выучила японский и поехала преподавать в Москву. Победила в окружном конкурсе молодых специалистов, стала автором научных публикаций. За успешную работу Анну премировали поездками в Японию.

Дочка очень талантлива. Она поет, играет на гитаре, рисует. Но вот здесь, поверьте, Анне до мамы далеко.

Юлия Клочкова, наряду со средней, закончила в свое время спортивную, музыкальную и художественную школы. С детства увлеченно рисовала – особенно хорошо у нее получаются подсолнухи и ромашки. Сейчас она увлеклась лепкой и вышиванием. И если вы зайдете к ней, увидите ее вышитые панно, поразитесь исходящей от них мощи и энергии. Эти картины, панно, фантастически красивые, завораживают и заставляют по-иному взглянуть на мир.

– Если я после работы не сяду в кресло, не возьму в руки вышивку, то для меня вечер пропал, – рассказывает Юлия Клочкова. – Помогают мне жить и работать песни – из репертуара Майи Кристалинской, Анны Герман и Жанны Бичевской. Они звучат с маминых пластинок. Ну и, конечно, бардовские песни бередят душу…

Где она только не была со своими песнями и гитарой, где только не пела! И на бардовском фестивале в Луховицах «Бабье лето», и на слете самодеятельных певцов в кораблинском Чигасове, и на районных смотрах и конкурсах… И везде – награды за певческий талант. В этом таланте вы можете убедиться, если послушаете диск, который Юлия записала для своих друзей. В нем – 16 песен о любви, и о том, как славно жить на свете.

Вся ее жизнь, все ее дела – это самая настоящая песня о главном в жизни чувстве. О любви.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 105 (5392) от 09 июня 2017 года
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