Одаренные, перспективные

В рамках фестиваля «Кремлевские вечера» состоялось чествование юных талантов региона

В начале торжественной церемонии глава региона Николай Любимов наградил рязанскую команду за победу и результативное выступление на XVI Молодежных Дельфийских играх России и XII Молодежных Дельфийских играх стран-участников СНГ. Победители игр получили Памятный знак «За наивысшие достижения», их педагоги – почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Рязанской области.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов вручил 40 дипломов о присуждении именных стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования». Стипендиатами стали таланты региона, которые достойно представляли культуру и искусство области в 2016 году на престижных международных, всероссийских, межрегиональных и открытых областных конкурсах, выставках и фестивалях. Учащиеся детских школ искусств будут получать ежемесячную стипендию в размере 2-х тысяч рублей. Студенты – в размере 3-х тысяч рублей.

За успешную подготовку учеников 48 педагогических работников были удостоены премий в размере 25 тысяч рублей.

Среди награжденных – ученицы Чурилковской ДШИ Рыбновского района Наталья Антонова и Елизавета Обатурова. Пятнадцатилетняя Наталья Антонова уже 8 лет играет на звончатых гуслях (преподаватель Анастасия Обатурова). Наталья выбрала этот инструмент, потому что он очень интересный, красиво звучит и на нем можно сыграть различные мелодии и даже классические произведения. Она стала лауреатом III степени Международного конкурса «Метелица» (г. Санкт-Петербург) и Международного фестиваля-конкурса «Поющие струны России» (г. Анапа). На этих же творческих соревнованиях победила одиннадцатилетняя вокалистка Елизавета Обатурова (преподаватель Мария Шабаева). Для Елизаветы народное пение стало частью жизни. Обе девочки получают стипендии Губернатора во второй раз.

Продолжением торжественной церемонии стал концерт, на котором юные дарования поделились с рязанцами своим творчеством.