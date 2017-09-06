Неделя глазами экспертов

Светлана Вайло,

заместитель директора областной детской библиотеки:

– На прошедшей неделе самым ярким и значимым событием для всего российского библиотечного мира стал книжный фестиваль в Москве на Красной площади. На нем традиционно представляют самые актуальные и интересные новинки книжных издательств. Очень большой в этом году была площадка, где презентовали детскую литературу. В фестивале активное участие принимала наша областная Горьковская библиотека.

Фестиваль «Красная площадь» не только знакомит неравнодушную публику с книжными новинками, но и во многом определяет стратегию дальнейшего развития издательского дела в национальном масштабе. Особенно приятно было то, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, будучи на «Красной площади», объявил о том, что он подписал концепцию развития детского и юношеского чтения в стране. Это серьезный шаг, который может вернуть нашей стране статус самой читающей в мире, что необходимо, так как чтение по-прежнему остается одним из самых действенных способов интеллектуального развития человека, и особое значение оно имеет именно в детстве и отрочестве, когда формируется ценностная и нравственная база личности.

Сергей Иванцов,

руководитель центра поддержки предпринимательства Рязанского района:

– В последние дни и экономисты, и политики внимательно следили за новостями Петербургского международного экономического форума, а теперь, когда он уже завершился, обсуждают его итоги. На пленарном заседании ПМЭФ выступил Президент РФ Владимир Путин. В форуме приняли участие представители бизнеса, экономисты, политики, эксперты, журналисты из 143 стран мира.

Такие форумы способствуют не только повышению авторитета России на мировой арене, но и притоку капитала, инвестиций в различные отрасли ее экономики. Полагаю, что итоги форума должны сказаться положительно на всех «этажах», и в частности, на развитии малого и микробизнеса в провинции, на селе.

Такие крупные экономические форумы – площадка для подписания множества крупных контрактов, что повышает скорость оборота денег в экономике. А именно это и нужно сейчас малому бизнесу для развития. И еще одна особенность форума. В выступлениях представителей власти, экспертного сообщества звучали конкретные предложения по улучшению ситуации в реальном секторе экономики и была обозначена генеральная линия – курс на подготовку многочисленного корпуса молодых инженеров во всех отраслях. Именно это позволит развивать индустриальную и экономическую мощь государства, бизнес любого масштаба.