12 июня – День России

Уважаемые жители Рязанской области!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех без исключения жителей нашей великой Родины, дает возможность ощутить свою причастность к судьбе Отечества, ответственность за его настоящее и будущее, задуматься о том, какой вклад в развитие страны может сделать каждый из нас.

Сегодня Россия уверенно возвращает себе лидирующие позиции на мировой арене. Последовательная реализация Майских Указов Президента РФ, ставка, в первую очередь, на собственные силы способствуют выходу экономики из стагнации, обеспечивают развитие социальной сферы.

Жители Рязанской области вносят большой вклад в укрепление государства. У нас много талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу людей, которые любят и умеют отлично трудиться. Убежден, что общими усилиями мы сможем добиться еще более высоких результатов, сделав наш регион по-настоящему благополучным и комфортным для жизни!

Поздравляю вас с Днем России! Желаю здоровья, мира, успехов во всех начинаниях!

Врио Губернатора Рязанской области

Н.В. Любимов

Уважаемые рязанцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом возрождения страны, становления и укрепления государственности, демократических преобразований, олицетворением национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Мы гордимся славной многовековой историей Отчизны, богатейшим духовным и культурным наследием нашего народа, нашими земляками, которые вносят весомый вклад в развитие родного края.

От созидательного труда каждого из нас, профессионализма, инициативы и упорства во многом зависят экономическое благополучие и социальная стабильность России, ее престиж и международный авторитет.

Уверен, что ваши мастерство и талант, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут залогом могущества и процветания любимой страны, мира и согласия в обществе!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.В. Фомин