Полезные уроки

для сотрудников экстренных служб

Специальные занятия по освоению правил оказания медпомощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях были проведены для сотрудников оперативных служб региона.

В Центре симуляционного обучения Рязанского государственного медицинского университета прошли подготовку 450 инспекторов ГИБДД. Образовательная программа семинаров объединила самую актуальную информацию об оказании первой помощи, практическую отработку навыков и последовательности действий в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, в том числе при остановке сердца и обструкции верхних дыхательных путей.