Рязанская продукция далеко пойдет

Предприятиям региона помогут наладить экспорт своих товаров

Российский экспортный центр создал точку присутствия в Рязанской области. Соответствующее соглашение было подписано вчера во время прошедшей в Рязани встречи из цикла «Региональный трек: сделано в России». Участие в ней приняли генеральный директор группы «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Петр Фрадков, глава региона Николай Любимов, представители экспортно ориентированного рязанского бизнеса.

Основные темы, которые обсуждались в ходе встречи, – финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта, помощь экспортерам от государства, сотрудничество регионов с Российским экспортным центром.

Рязанская область для проведения такой встречи выбрана не случайно. Целый ряд предприятий региона ведет активную внешнеэкономическую деятельность, поставляет свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. За границу отправляются произведенные в Рязани кровельные и теплоизоляционные материалы, кожевенные полуфабрикаты, стекло. При этом реализуют свою продукцию за рубеж не только крупные промышленные производства, но и предприятия среднего и малого бизнеса.

Как сказал, выступая на встрече, Николай Любимов, рязанское экспортное присутствие планируется расширять, и для этого в регионе есть все необходимые условия. В Рязанской области создан центр поддержки экспорта, который предоставляет бизнесу около десятка профильных услуг. Идет работа по подготовке паспортов внешнеэкономической деятельности производств, что даст более широкие возможности для продвижения региональной продукции на внешние рынки, в том числе через систему торговых представительств. Кроме того, рязанский регион войдет в число субъектов страны, где в пилотном режиме будет внедряться разработанный РЭЦ региональный экспортный стандарт. Этот документ закрепляет целый комплекс мер по стимулированию экспортной деятельности местных предприятий. Ожидаемым эффектом от предстоящей работы по освоению зарубежных рынков должно стать увеличение количества рязанских экспортеров и экспортной выручки.