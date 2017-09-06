В центр – за знаниями

Для рязанского бизнеса создана система телефонных консультаций

Работа «горячей линии» организована на базе Центра поддержки предпринимательства Рязанской области.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, узнать о мерах финансовой и нефинансовой поддержки и возможностях прохождения бесплатного обучения ведению собственного дела. Будущим бизнесменам предлагается ознакомиться с процедурой регистрации ИП или ООО, получить информацию о необходимом для этого комплекте документов, мерах господдержки. Кроме того, через оператора «горячей линии» можно записаться на обучающие тренинги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства: «Азбука предпринимательства» (о создании бизнеса с «ноля»), «Школа предпринимательства (о развитии бизнеса), «Мама – предприниматель» (для женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей). Телефон «горячей линии» 8-800-333-00-64, звонок бесплатный.

По материалам пресс-службы правительства области