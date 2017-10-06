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Глава региона Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Днем России

09:00 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех без исключения жителей нашей великой Родины, дает возможность ощутить свою причастность к судьбе Отечества, ответственность за его настоящее и будущее, задуматься о том, какой вклад в развитие страны может сделать каждый из нас.

Сегодня Россия уверенно возвращает себе лидирующие позиции на мировой арене. Последовательная реализация Майских Указов Президента РФ, ставка, в первую очередь, на собственные силы способствуют выходу экономики из стагнации, обеспечивают развитие социальной сферы.

Жители Рязанской области вносят большой вклад в укрепление государства. У нас много талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу людей, которые любят и умеют отлично трудиться. Убежден, что общими усилиями мы сможем добиться еще более высоких результатов, сделав наш регион по-настоящему благополучным и комфортным для жизни!

Поздравляю вас с Днем России! Желаю здоровья, мира, успехов во всех начинаниях!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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