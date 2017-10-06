Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем России

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом возрождения страны, становления и укрепления государственности, демократических преобразований, олицетворением национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Мы гордимся славной многовековой историей Отчизны, богатейшим духовным и культурным наследием нашего народа, нашими земляками, которые вносят весомый вклад в развитие родного края.

От созидательного труда каждого из нас, профессионализма, инициативы и упорства во многом зависят экономическое благополучие и социальная стабильность России, ее престиж и международный авторитет.

Уверен, что ваши мастерство и талант, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут залогом могущества и процветания любимой страны, мира и согласия в обществе!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях».