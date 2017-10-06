02:30 МСК
Суббота
10 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
97

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем России

09:04 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом возрождения страны, становления и укрепления государственности, демократических преобразований, олицетворением национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Мы гордимся славной многовековой историей Отчизны, богатейшим духовным и культурным наследием нашего народа, нашими земляками, которые вносят весомый вклад в развитие родного края.

От созидательного труда каждого из нас, профессионализма, инициативы и упорства во многом зависят экономическое благополучие и социальная стабильность России, ее престиж и международный авторитет.

Уверен, что ваши мастерство и талант, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут залогом могущества и процветания любимой страны, мира и согласия в обществе!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава региона Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Днем России

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников социальной службы с профессиональным праздником

Глава региона Николай Любимов поздравил работников социальной защиты населения Рязанской области с профессиональным праздником

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:38
В Рязани иномарка сбила ребенка
17:35
За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 31 ДТП
17:12
Глава рязанского региона Николай Любимов:«Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности»
17:07
Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии
16:56
Специалист одного из банков в Рязанской области обкрадывал пенсионеров
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы