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71 сельская семья в Рязанской области получила господдержку на строительство или приобретение жилья

09:17 / Общество
В их числе – 56 молодых семей и молодых специалистов

Из общего числа участников 10 семей – многодетные. Эти данные на 1 июня текущего года сообщили в региональном минсельхозе.

Один из последних примеров – тоже молодые люди. В апреле семья заведующего мехмастерской СПК «Полянская птицефабрика» Игоря Зверкова стала участником программ по улучшению жилищных условий. Уже в мае Игорь Юрьевич оформил приобретенный жилой дом в общую долевую собственность на всех членов семьи.

Семья Зверкова, состоящая из двух человек, получила социальную выплату в размере 1 883 472 рублей на приобретения жилого дома общей площадью 84,1 кв.м в селе Лопатино Скопинского района. 284 561 рубль – средства федерального бюджета, 1 598 911 рублей – средства областного бюджета.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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