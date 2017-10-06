71 сельская семья в Рязанской области получила господдержку на строительство или приобретение жилья

В их числе – 56 молодых семей и молодых специалистов

Из общего числа участников 10 семей – многодетные. Эти данные на 1 июня текущего года сообщили в региональном минсельхозе.

Один из последних примеров – тоже молодые люди. В апреле семья заведующего мехмастерской СПК «Полянская птицефабрика» Игоря Зверкова стала участником программ по улучшению жилищных условий. Уже в мае Игорь Юрьевич оформил приобретенный жилой дом в общую долевую собственность на всех членов семьи.

Семья Зверкова, состоящая из двух человек, получила социальную выплату в размере 1 883 472 рублей на приобретения жилого дома общей площадью 84,1 кв.м в селе Лопатино Скопинского района. 284 561 рубль – средства федерального бюджета, 1 598 911 рублей – средства областного бюджета.