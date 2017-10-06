Следователи назвали причину взрыва газа в 1-м Осеннем переулке в Рязани

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в производстве находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, по факту взрыва бытового газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома по 1-му Осеннему переулку города Рязани. В результате происшествия частично обрушились 10, 9 и 8 этажи жилого дома, погибли 7 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.

По данным следствия, на момент инцидента в нескольких квартирах было установлено газовое оборудование для индивидуального отопления. Уже на первоначальном этапе предварительный анализ ситуации и проведенные следственные действия давали основания рассматривать в качестве приоритетной версию утечки бытового газа в одной из квартир на 10 этаже жилого дома.

К настоящему времени в рамках расследования уголовного дела следователи опросили около 100 свидетелей, были назначены и проведены около 30 сложных судебных экспертиз: медицинские, автотехнические, трасологические, биологические, взрывотехническая и пожарно-техническая. Следователи изъяли и изучили документацию о строительстве и обслуживании жилого дома.

По результатам экспертиз версия об утечке бытового газа в одной из квартир нашла свое подтверждение. Окончательный вывод и решение по делу будет принято после получения заключения взрывотехнической и пожарно-технической экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на завершающем этапе.