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Рязанцев приглашают сделать лучшие фотографии со «Встреч на Почтовой»

09:29 / Культура
Рязанский «Фотодом» приглашает горожан принять участие в конкурсе репортажной и жанровой фотографии

С сегодняшнего дня начинается прием работ, сделанных во время очередного праздника. Лучшие работы «Фестивального лета-2017» будут представляться на уличной фотовыставке на Почтовой каждую следующую пятницу, а фотографии победителей двенадцати еженедельных конкурсов – экспонированы на закрытии фестивального сезона, в пятницу, 8 сентября.

Еженедельно после проведения пятничных «Встреч на Почтовой» профессионалы и фотолюбители до вторника следующей недели включительно могут представлять на конкурс не более пяти работ, сделанных во время очередного праздника, направив их в электронном виде на адрес info@fd-rzn.ru. Приветствуются различные техники исполнения, оригинальность, нетипичность ракурсов и авторского видения. Снимки, отражающие атмосферу происходящего, должны представлять интерес не только для авторов, но и для будущих зрителей.

Лучшие работы будут представляться в рамках уличной фотовыставки на Почтовой каждую следующую пятницу. Фотографии всех победителей двенадцати еженедельных конкурсов можно будет увидеть на закрытии «Фестивального лета-2017» в пятницу, 8 сентября.

Еженедельно авторов трех лучших работ по решению организаторов будут награждать призами и дипломами. Приз зрительских симпатий получает фотография, набравшая наибольшее количество отзывов в конкурсном альбоме, который будет размещаться в официальной группе проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» во «Вконтакте». Фотографии будут выкладываться без указания авторства, а зрительское голосование длиться сутки – с 12.00 среды до 12.00 четверга.

Организаторы конкурса обращают внимание участников на необходимость предоставлять фотографии высокого качества с возможностью последующей печати в большом формате, а также указывать свое имя и контактный номер телефона для связи.

Своим участием в конкурсе авторы фотографий соглашаются с условием, что организаторы имеют право использовать присланные работы по своему усмотрению – публиковать в интернете, в прессе, использовать в полиграфической продукции с указанием авторства.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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