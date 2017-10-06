На пожаре в Рязанской области погиб человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, возгорание в жилом доме в деревне Ряссы Шиловского района произошло сегодня ночью. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 00.10. В пожаре уничтожен жилой дом, погиб человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.