3 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 18.04 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Левино Касимовского района. Горел жилой дом и сарай. Постройки уничтожены огнем. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.