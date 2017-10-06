Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 18.04 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Левино Касимовского района. Горел жилой дом и сарай. Постройки уничтожены огнем. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
3 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в Рязанской области
09:57 09.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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