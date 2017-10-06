В предстоящем сезоне у ФК «Рязань» будет три новых соперника

В Москве прошло Общее собрание Членов Ассоциации «ПФЛ». Его участники обсудили итоги минувшего розыгрыша и определили ключевые моменты предстоящего. ФК «Рязань» в столице представляли и.о. директора клуба Вадим Бращин и заместитель директора по безопасности Виктор Падчин, сообщили в пресс-службе клуба.
Новый сезон по традиции откроется матчами Кубка России. Пока датами его начала определили 15 и 16 июля. Что касается ФОНБЕТ Первенства ПФЛ, старт розыгрыша запланирован на 21 и 22 июля. Календарь матчей будет сформирован позднее. За награды в группе «Центр» поборются 12 клубов:
1. «Сокол» Саратов
2. «Сатурн» Раменское
3. «Торпедо Москва»
4. «Энергомаш» Белгород
5. «Чертаново» Москва
6. «Металлург» Липецк
7. ФК «Рязань»
8. «Динамо-Брянск»
9. ФК «Калуга»
10. «Зенит» Пенза
11. «Химик» Новомосковск
12. «Арарат» Москва
Полноценным дебютантом нового сезона стал столичный «Арарат». Саратовский «Сокол» спустился из ФНЛ, новомосковский «Химик», напротив, вернулся из ЛФЛ. Эти команды заменили выбывший в середине прошлого сезона ФК «Орел» и курский «Авангард», который по итогам розыгрыша 2016-2017 завоевал путевку в ФНЛ. Подольский «Витязь» не подал заявку на новый сезон из-за финансовых трудностей.