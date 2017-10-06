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В предстоящем сезоне у ФК «Рязань» будет три новых соперника

10:01 / Спорт

В Москве прошло Общее собрание Членов Ассоциации «ПФЛ». Его участники обсудили итоги минувшего розыгрыша и определили ключевые моменты предстоящего. ФК «Рязань» в столице представляли и.о. директора клуба Вадим Бращин и заместитель директора по безопасности Виктор Падчин, сообщили в пресс-службе клуба.

Новый сезон по традиции откроется матчами Кубка России. Пока датами его начала определили 15 и 16 июля. Что касается ФОНБЕТ Первенства ПФЛ, старт розыгрыша запланирован на 21 и 22 июля. Календарь матчей будет сформирован позднее. За награды в группе «Центр» поборются 12 клубов:

1. «Сокол» Саратов

2. «Сатурн» Раменское

3. «Торпедо Москва»

4. «Энергомаш» Белгород

5. «Чертаново» Москва

6. «Металлург» Липецк

7. ФК «Рязань»

8. «Динамо-Брянск»

9. ФК «Калуга»

10. «Зенит» Пенза

11. «Химик» Новомосковск

12. «Арарат» Москва

Полноценным дебютантом нового сезона стал столичный «Арарат». Саратовский «Сокол» спустился из ФНЛ, новомосковский «Химик», напротив, вернулся из ЛФЛ. Эти команды заменили выбывший в середине прошлого сезона ФК «Орел» и курский «Авангард», который по итогам розыгрыша 2016-2017 завоевал путевку в ФНЛ. Подольский «Витязь» не подал заявку на новый сезон из-за финансовых трудностей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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