02:31 МСК
Суббота
10 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
104

20 платных парковочных зон в Рязани работают в тестовом режиме

10:27 / Актуально
Обо всех возникших с оплатой парковки сложностях рязанцев просят сообщать оператору проекта по телефону 20-22-21
20 платных парковочных зон в Рязани работают в тестовом режиме

По информации с сайта администрации Рязани, в течение недели они будут работать в тестовом режиме. До 16 июня оператор проекта – компания «Ростелеком» – продолжит настройку всех систем и сервисов оплаты. Во время тестового периода постановления об административных правонарушениях в связи с нарушением правил пользовании новыми парковочными зонами выноситься не будут.

Режим работы платных парковок в Рязани остается прежним: в будние дни – с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни плата не взимается. Стоимость одного часа парковки на всех зонах составляет 20 рублей. В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения в ее зоне, осуществить посадку или высадку пассажиров. Парковка автомобилей инвалидов, экстренных оперативных служб и резидентов на вновь открытых парковочных зонах – бесплатная.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Минздрав запретит курение в фильмах

Двум выпускникам из Рязанской области из-за списывания аннулируют результаты ЕГЭ

На трех улицах Рязани завершается дорожный ремонт

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:38
В Рязани иномарка сбила ребенка
17:35
За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 31 ДТП
17:12
Глава рязанского региона Николай Любимов:«Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности»
17:07
Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии
16:56
Специалист одного из банков в Рязанской области обкрадывал пенсионеров
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы