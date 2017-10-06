20 платных парковочных зон в Рязани работают в тестовом режиме

Обо всех возникших с оплатой парковки сложностях рязанцев просят сообщать оператору проекта по телефону 20-22-21

По информации с сайта администрации Рязани, в течение недели они будут работать в тестовом режиме. До 16 июня оператор проекта – компания «Ростелеком» – продолжит настройку всех систем и сервисов оплаты. Во время тестового периода постановления об административных правонарушениях в связи с нарушением правил пользовании новыми парковочными зонами выноситься не будут.

Режим работы платных парковок в Рязани остается прежним: в будние дни – с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни плата не взимается. Стоимость одного часа парковки на всех зонах составляет 20 рублей. В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения в ее зоне, осуществить посадку или высадку пассажиров. Парковка автомобилей инвалидов, экстренных оперативных служб и резидентов на вновь открытых парковочных зонах – бесплатная.