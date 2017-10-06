Пожар в селе Черная Слобода Шацкого района произошел сегодня рано утром, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 05.34. Горел жилой двухквартирный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел жилой дом
10:36 09.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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