В Рязанской области сгорел жилой дом

Пожар в селе Черная Слобода Шацкого района произошел сегодня рано утром, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 05.34. Горел жилой двухквартирный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.