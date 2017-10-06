В Рязани пресекли условный теракт

Вопросы взаимодействия при проведении контртеррористической операции отработали сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, Национальной гвардии, МЧС, экстренных служб, представители органов власти и управления в ходе учений.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области, учения прошли вчера, 8 июня, на базе Рязанского радиотелевизионного передающего центра.

Специалисты изучили состояние антитеррористической защищенности объекта и на практике отработали вопросы межведомственного взаимодействия.