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В Рязани пресекли условный теракт

10:50 / Общество
В Рязани пресекли условный теракт

Вопросы взаимодействия при проведении контртеррористической операции отработали сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, Национальной гвардии, МЧС, экстренных служб, представители органов власти и управления в ходе учений.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области, учения прошли вчера, 8 июня, на базе Рязанского радиотелевизионного передающего центра.

Специалисты изучили состояние антитеррористической защищенности объекта и на практике отработали вопросы межведомственного взаимодействия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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