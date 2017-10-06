186 жителей Рязанской области получат золотой знак «Готов к труду и обороне»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, опубликован приказ Минспорта Российской Федерации от 8 июня 2017 года «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В документе содержится список граждан, которые удостоились золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В их числе 186 жителей Рязанской области.

С приказом можно ознакомиться по ссылке.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» активно реализуется в регионе. Нормативы выполняют студенты, школьники и взрослые. Традиционно проводятся Зимний и Летний областные фестивали ГТО, Спартакиады среди высших учебных заведений по многоборью ГТО, Фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся средних профессиональных учреждений, региональная Декада ГТО. В целом за время реализации комплекса жителям Рязанской области присвоено 4314 знаков отличия, 2002 из которых –золотые. В рейтинге субъектов, реализующих ВФСК ГТО, составленном Общественной палатой России, регион занимает второе место.