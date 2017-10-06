В Рязанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя санатория «Сосновый бор»

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, организация в настоящее время является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории региона. С апреля текущего года деятельность санатория приостановлена.

В производстве Московского межрайонного следственного отдела города Рязань следственного управления СК России по области находится уголовное дело в отношении руководителя ООО «Санаторий «Сосновый бор» по факту частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев работникам организации.

По имеющимся данным, задолженность перед 147 работниками санатория с марта по август 2016 года включительно составила около 10,5 миллионов рублей. В то же время руководство санатория фактически имело финансовую возможность полностью выплатить задолженность по заработной плате.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество санатория, а именно на 10 транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей. Благодаря предпринимаемым следствием мерам в период расследования уголовного дела работникам санатория уже возмещена большая часть задолженности по заработной плате – около 7 миллионов рублей. Работа продолжается.