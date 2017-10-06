02:31 МСК
Суббота
10 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
251

В Рязанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя санатория «Сосновый бор»

11:33 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, организация в настоящее время является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории региона. С апреля текущего года деятельность санатория приостановлена.

В производстве Московского межрайонного следственного отдела города Рязань следственного управления СК России по области находится уголовное дело в отношении руководителя ООО «Санаторий «Сосновый бор» по факту частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев работникам организации.

По имеющимся данным, задолженность перед 147 работниками санатория с марта по август 2016 года включительно составила около 10,5 миллионов рублей. В то же время руководство санатория фактически имело финансовую возможность полностью выплатить задолженность по заработной плате.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество санатория, а именно на 10 транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей. Благодаря предпринимаемым следствием мерам в период расследования уголовного дела работникам санатория уже возмещена большая часть задолженности по заработной плате – около 7 миллионов рублей. Работа продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

186 жителей Рязанской области получат золотой знак «Готов к труду и обороне»

В Рязани пресекли условный теракт

Следователи назвали причину взрыва газа в 1-м Осеннем переулке в Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:38
В Рязани иномарка сбила ребенка
17:35
За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 31 ДТП
17:12
Глава рязанского региона Николай Любимов:«Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности»
17:07
Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии
16:56
Специалист одного из банков в Рязанской области обкрадывал пенсионеров
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы