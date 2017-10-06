Представительницы «Рязани-ВДВ» успешно выступили в составе национальной сборной

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, женская сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2017 провела первый из двух запланированных контрольных матчей против сборной Сербии и добилась уверенной победы 5:2.

Всего на сборы и матчи с сербской командой были вызваны шесть представительниц «Рязани-ВДВ». Вчера на поле стадиона «Сатурн» в Раменском Елена Медведь, Елена Данилова и Дарья Макаренко появились на поле с первых минут (первую заменили на 77-й минуте, вторую на 88-й, третья отыграла полную игру), Татьяна Шейкина и Марина Федорова сразу после перерыва. Еще одна футболистка «Рязани-ВДВ» Анна Беломытцева на этот раз осталась в резерве.

Первый тайм, несмотря на игровое преимущество сборной России, забитых мячей не принес. А после перерыва случился голевой взрыв. К исходу часа игры гостьи сумели отличиться дважды, сделав весомую заявку на победу. Но россиянки рук не опустили и к 70-й минуте перевернули все с головы на ноги. Елена Данилова дважды замкнула передачи с правого фланга Надежды Карповой из «Чертаново», а затем навес со штрафного во взятие ворот преобразовала Дарья Макаренко. До окончания встречи до разгрома дело довели Карпова и Данилова, реализовавшая пенальти. Любопытно, что нападающая «десантниц» делает хет-трик во втором матче подряд – до этого были три мяча Елены в кубковом матче «Рязани-ВДВ» со столичным «Челси».

11 июня там же, в Раменском на стадионе «Сатурн» состоится повторный контрольный матч между командами России и Сербии. Начало в 15.00.