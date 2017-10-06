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В Рязанской области проходят рейды ГИБДД

13:06 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня, в выходные и праздничный день в регионе пройдет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от медосвидетельствование, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ грозит уголовное наказание.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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