В Рязанской области проходят рейды ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня, в выходные и праздничный день в регионе пройдет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от медосвидетельствование, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ грозит уголовное наказание.