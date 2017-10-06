В Рязанской области назначили дату выборов губернатора

В пятницу, 9 июня, на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли постановление о назначении выборов губернатора Рязанской области на 10 сентября 2017 года

Таким образом, рязанцы будут выбирать главу региона в единый день голосования.

«По законодательству, решение о назначении выборов губернатора должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее чем за девяносто дней до дня голосования, то есть с 1 по 11 июня 2017 года», – пояснил председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.

Народные избранники единогласно поддержали данный документ.