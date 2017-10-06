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В выходные в Рязанской области ожидаются тепло и грозы

14:20 / Актуально

По сведениям синоптиков, 10 июня ожидается переменная облачность местами небольшой дождь, возможна гроза, ветер восточный, умеренный, температура днем по области +18 +23 градусов, в Рязани +19 +21, тип погоды II благоприятный.

11 июня – переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза, ветер северо-западный, слабый, температура ночью по области +6 +11, в Рязани +9 +11. Днем по области +18 +23, в Рязани +18 + 20, тип погоды II благоприятный.

12 июня 2017 – переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, температура ночью по области +7 +12, в Рязани +10 +12. Днем по области +20 +25, в Рязани +21 + 23, тип погоды II благоприятный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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