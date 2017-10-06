Рязанская облдума утвердила список своих представителей в Общественной палате региона

В пятницу, 9 июня, на заседании Рязанской областной Думы депутаты утвердили список из 12 кандидатур в новый состав Общественной палаты региона.

Согласно региональному законодательству, количество членов Общественной палаты региона – 36 человек. Из них одну треть назначает губернатор, вторую треть – областная Дума, а затем утвержденные две трети утверждают остальной состав.

12 кандидатур утверждаются заксобранием по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. О процедуре формирования нового состава Общественной палаты Рязанской области было объявлено в марте 2017 года. В установленный срок в региональный парламент были внесены следующие кандидатуры:

Мария Богачева – Рязанской городской общественной организацией «Центр развития добровольчества города Рязани»;

Сергей Исаков – благотворительным фондом охраны женского здоровья «Мы вместе»;

Инна Калашникова – Рязанским областным союзом организации профсоюзов;

Ольга Каркина – Рязанской региональной общественной организацией «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области»;

Валерий Красных – Рязанским отдельским казачьим обществом;

Владимир Кутенцын – Рязанской Ассоциацией экономического сотрудничества предприятий;

Олег Нагибин – Рязанской региональной общественной организацией «Врачебная палата»;

Александр Семенов – автономной некоммерческой организацией «Центр социально-политических инициатив»;

Альберт Слюсарь – Рязанским региональным благотворительным общественным Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации;

Валерий Чернышов – Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России»;

Елена Шаповская – Фондом народных художественных традиций «Рязанский оберег»;

Александр Ширяев – Автономной некоммерческой организацией «Центр развития детей и молодежи «Пламенный».

Областная Дума утвердила список. За оказанное доверие парламентариев поблагодарил Владимир Кутенцын: «Мы расцениваем это доверие не столько как к нам персонально, а как оценку деятельности тех организаций, которые мы представляем. Будем стараться работать в интересах общественности Рязанской области».