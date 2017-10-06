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Как работает рязанская почта в выходные: известен график

14:37 / Актуально

В День России, 12 июня, в круглосуточном режиме продолжат работать отделения Почты России Москва 101000 (Мясницкая улица, д.26) и Санкт-Петербург 190000 (Почтамтская улица, д.9А). Для почтовых отделений Рязанской области этот день объявлен выходным.

В воскресенье 11 июня почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. Московские отделения 107241 (ул. Уральская, д.1) и 121099 (Смоленская пл., д.13/21) в этот день работают до 21:00. В круглосуточном режиме продолжат работать отделения Почты России Москва 101000 (Мясницкая улица, д.26) и Санкт-Петербург 190000 (Почтамтская улица, д.9А).

13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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