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РНПК успешно прошла надзорный аудит по международным стандартам

14:39 / Общество
РНПК успешно прошла надзорный аудит по международным стандартам

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в ходе надзорного аудита подтвердила соответствие деятельности предприятия требованиям четырех международных стандартов. Аудит проходил в течение недели группой независимых аудиторов, которые посетили промышленную площадку и подразделения предприятия, проверили документацию, изучили область распространения системы и вовлеченность работников в действующую на предприятии систему управления. В результате надзорного аудита подтверждено соответствие системы менеджмента РНПК международным стандартам ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система экологического менеджмента), OHSAS 18001 (система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья) и ISO 50001 (система энергетического менеджмента).

Аудиторская группа особо отметила привержен¬ность высшего руководства предприятия к постоянному улучше¬нию и устойчивому развитию компании, а также вы¬сокий уровень профессионализма и компетентности работников, постоянное техническое перевооруже¬ние производства и улучшение инфраструктуры.

В перспективе РНПК планирует выход на ресертификацию по требованиям новых версий стандартов ISO.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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