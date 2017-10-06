Рязанская облдума не будет согласовывать назначение замов губернатора

Соответствующие поправки внес в Устав (Основной Закон) Рязанской области региональный парламент на заседании в пятницу, 9 июня.

Поправки были предложены группой из 15 парламентариев – представителей фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Изменения в Устав отменяют необходимость согласования с Рязанской областной Думой назначения губернатором Рязанской области своих заместителей.

«Действующее законодательство не устанавливает квалификационные требования для лиц, замещающих государственные должности Рязанской области в региональном правительстве. В этой связи полномочие Рязанской областной Думы по согласованию назначения указанных должностных лиц является в большей степени формальностью», – пояснил председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, один из соавторов законопроекта Игорь Мурог.

По мнению разработчиков документа, отмена согласования позволит губернатору оперативно принимать кадровые решения. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, необходимость согласования отсутствует как на федеральном уровне, так и в ряде субъектов ЦФО.

Против законопроекта выступила фракция КПРФ. Таким образом, большинством голосов он был принят.

Аналогичные корректировки внесены в региональные законы о системе исполнительных органов государственной власти и о правительстве Рязанской области.