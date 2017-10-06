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Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта

14:56 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта
Фото: Александр Королев.

В библиотеке имени Горького состоялась торжественная церемония выдачи паспортов Российской Федерации школьникам, достигшим 14 лет, в рамках муниципального этапа всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России». В преддверии Дня России свой главный документ получили победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты детского общественного движения.

Достижения ребят впечатляли присутствующих. К своим 14 годам ребята смогли добиться больших успехов. Владимир Волков ученик 7 «А» класса школы № 12, занимается проектной деятельностью, пишет стихи и прозу о Великой Отечественной войне, он – лауреат конкурса «Начало» 2014 года. Первое свое стихотворение он посвятил павшим в войне 1941-1945 гг. В городе Михайлове, на малой родине Владимира, много памятных мест. Около железнодорожного вокзала расположена братская могила, в которой захоронены почившие раненые из эшелона, направлявшегося в тыловой госпиталь. Поезд был разбомблен фашистскими самолетами. Когда родители рассказали Владимиру эту историю, он сочинил свои первые поэтические строки. Нашел отражение в стихах юного литератора и танк, освобождавший Михайлов от фашистов. Эта боевая машина дошла до Берлина и теперь монументом стоит в Михайлове, направив пушку в сторону побежденного врага. «Танк смотрит дулом на запад, где фашизм в 45-ом был заперт», – написал в своем стихотворении Владимир.

– Как мама, я знаю, что в школах очень многое делается для воспитания патриотизма наших детей, но зарождается он в семье. Воспитание гражданственности начинается с поклонения Вечному огню вместе с мамой и папой, с участия в шествии «Бессмертного полка». Родителям нужно уделять большое внимание сохранению и укреплению связи между поколениями, – говорит мама Владимира Ольга Владимировна Волкова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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