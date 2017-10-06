Полицейские в Рязани обнаружили тайник, в котором находилось более полукилограмма «синтетики»

Как сообщает сайт УМВД России по области, расследуя возбужденное недавно уголовное дело, связанное с наркоторговлей, сотрудники полиции получили информацию о том, что в гаражном кооперативе на улице Северной может быть спрятана оптовая партия наркотиков. В ходе проверки полицейские отыскали схрон, который находился между гаражными боксами. В тайнике находилась упаковка с 582 граммами наркотика синтетического происхождения.

Партия наркотика принадлежала группе распространителей, разоблаченных ранее. Три жителя Рязани в возрасте от 19 до 22 лет «работали» на федеральный интернет-магазин по сбыту наркотиков, а также «развивали» собственный интернет-магазин. На момент задержания злоумышленников изъяли 98 граммов «синтетики». Наркодилеров арестовали, в настоящее время они содержатся в СИЗО.

Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой.