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В Рязанской области сотрудница страховой компании получила условный срок за мошенничество

15:47 / Общество

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, жительницу Рязанской области признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что сотрудница филиала страховой компании «Росгосстрах», находясь на своем рабочем месте, похищала денежные средства, которые она получала от клиентов в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования. От имени страховой компании она заключала договоры ОСАГО, подготовила и выдала страховые полисы клиентам компании и получив от них денежные средства. Деньги она присвоила. В результате преступных действий подсудимой компании был причинен материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении присвоения и мошенничества признала полностью, гражданский иск признала в полном объеме, а также поддержала свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Ухоловский районный суд Рязанской области признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Учитывая смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребенка, отсутствие судимости, явку с повинной, активную помощь следствию и отсутствие отягчающих обстоятельств данное наказание на основании ст.73 УК РФ постановлено считать условным.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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