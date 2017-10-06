В Рязанской области сгорел блок сараев

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, информация о возгорании в поселке Огородниковские выселки Спасского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 10.20. В пожаре уничтожен блок хозяйственных сараев. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.