Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, информация о возгорании в поселке Огородниковские выселки Спасского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 10.20. В пожаре уничтожен блок хозяйственных сараев. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел блок сараев
15:50 09.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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