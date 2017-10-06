Продавца одного из магазинов Рязанской области ждет большой штраф за нарушение антиалкогольного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в одном из магазинов города Сасово продают спиртное подросткам. В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом, который рассказал, в каком именно магазине приобрел алкогольную продукцию. Было установлено, что 59-летняя продавщица уже неоднократно продавала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.