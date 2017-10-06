В рязанском Пителино заиграл «Сосудистый квартет»

В области набирает обороты проект по проведению для населения выездных скринингов

Суть их заключается в том, что медики сами приезжают к жителям населенных пунктов области, зачастую обследование проходит на предприятиях, в организациях. Такие скрининги помогают решить одну из главных задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым: обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь для населения. Они поддержаны партией «Единая Россия», которая помогает в их реализации на местах.

Врачи Сасовской ЦРБ, расширяя рамки проекта, назвали программу «Сосудистый квартет». На этот раз его встречали в Пителинском районе. В районном Доме культуры рабочего поселка Пителино более 100 жителей разных возрастных групп прошли скрининг-диагностику функционального состояния организма.

– Пителинская больница не так давно влилась в состав Сасовской ЦРБ, – говорит заведующий Пителинской районной больницы, руководитель экспертной группы проекта «Сосудистый квартет» Андрей Шмельков. – Теперь наши пациенты могут пользоваться всем спектром диагностических и лечебных услуг, имеющимся на вооружении Сасовского межрайонного центра (МРЦ). Это шаг вперед, потому что теперь люди могут получить профессиональную, высокотехнологичную помощь, независимо от того, проживают ли они в Сасовском или Пителинском районах.

Но предупредить болезнь лучше, чем лечить ее. Проект сасовских медиков назван «Сосудистым квартетом» не случайно – специалисты разработали именно 4 направления, позволяющие снизить риск возникновения инфаркта или инсульта.

Первую «скрипку» в этом «квартете» играет профилактика – контроль артериального давления, массы тела. Вторая « скрипка» – врач-терапевт, дающий рекомендации по коррекции имеющихся факторов риска. Ударные в «квартете» - специалисты первичного сосудистого центра, рассказывающие, как распознать ранние признаки инфаркта миокарда и инсульта (главное при появлении таких признаков – быстро обратиться за медицинской помощью). И, наконец, « флейта»– врач-реаниматолог, который проводит занятия по обучению первой доврачебной помощи с демонстрацией приемов на манекене.

Задумку медиков жители оценили. Почетный гражданин, председатель общественного Совета Пителинского района Любовь Поротикова проверила работу проекта на себе:

– У нас в Рязанской области многое уже сделано для того, чтобы приблизить современную медицинскую помощь к жителям, сделать ее доступнее: по районам ездит медицинский автопоезд, в районных больницах закупается новое оборудование, есть система привлечения в село молодых врачей. Но пока нельзя сказать, что здравоохранение полностью доступно. Сохраняется проблема очередей в поликлиниках, нехватки узких специалистов. Не зря руководитель региона Николай Любимов ставит задачу повышения качества и эффективности региональной системы здравоохранения.

Проектом будут охвачены не менее 700-800 человек. Инициаторы считают, что особенно важно охватить отдаленные сельские поселения, где раннее обращение за помощью при острых сосудистых состояниях позволяет значительно снизить смертность от болезней сосудов и сердца, уменьшить процент выхода на инвалидность населения, уменьшить количество грозных сосудистых осложнений.