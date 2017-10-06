Специалист одного из банков в Рязанской области обкрадывал пенсионеров

Мошенницу обязали выплатить большой штраф

Как сообщает сайт УМВД России по области, в прошлом году было расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ведущего специалиста передвижного пункта кассовых операций одного из банков.

Служба безопасности банка выявила нарушения в работе специалиста учреждения. Женщину обвинили в совершении 9 преступных эпизодов, совершенных на территориях Шиловского, Чучковского и Сапожковского районов Рязанской области.

Выяснилось, что работница банка проводила операции с деньгами на счетах пенсионеров, которые проникались к ней доверием. Женщина убеждала пенсионеров соединить несколько счетов в один счет, а при проведении этой операции похищала часть денежных средств. Сведения о проведенных операциях в сберегательных книжках пенсионеров специалист не отражала, ссылаясь на разные причины - сбои в электронном оборудовании или компьютерной сети. Сами пенсионеры о своих действительных остатках по вкладам узнали только от представителей службы безопасности банка и сотрудников полиции.

Уголовное дело по обвинению ведущего специалиста банка было направлено в Шиловский районный суд, который назначил женщине денежный штраф в размере 300 000 рублей.