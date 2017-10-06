Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии

Как сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, Пушкинскую премию вручали в Москве в Центральном доме журналиста.

Премия была учреждена Российским союзом писателей и вручалась за достижения в области литературы.

В числе пяти лауреатов номинации «Просветительская деятельность» – заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Константин Воронцов. Он был награжден «За весомый личный вклад в создание Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и сохранение есенинского наследия».

Первыми лауреатами Пушкинской премии также стали критик, писатель, публицист, литературовед Лев Аннинский, литератор, кандидат филологических наук, доцент, руководитель семинара поэзии Литературного института им. Горького Галина Седых, доктор экономических наук, кандидат философских наук, президент «Гильдии книжников», руководитель ТД «Библио-Глобус» Борис Есенькин и актер, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Ильин.

Лауреатам вручили дипломы, медали и памятные подарки.