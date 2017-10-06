11:23 МСК
Суббота
10 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
102

Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии

17:07 / Культура
Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии

Как сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, Пушкинскую премию вручали в Москве в Центральном доме журналиста.

Премия была учреждена Российским союзом писателей и вручалась за достижения в области литературы.

В числе пяти лауреатов номинации «Просветительская деятельность» – заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Константин Воронцов. Он был награжден «За весомый личный вклад в создание Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и сохранение есенинского наследия».

Первыми лауреатами Пушкинской премии также стали критик, писатель, публицист, литературовед Лев Аннинский, литератор, кандидат филологических наук, доцент, руководитель семинара поэзии Литературного института им. Горького Галина Седых, доктор экономических наук, кандидат философских наук, президент «Гильдии книжников», руководитель ТД «Библио-Глобус» Борис Есенькин и актер, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Ильин.

Лауреатам вручили дипломы, медали и памятные подарки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев приглашают сделать лучшие фотографии со «Встреч на Почтовой»

Кораблинские «Поэтические сезоны» призваны подарить Рязанщине новые таланты

Юные дарования получили награды в Рязанском кремле

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:38
В Рязани иномарка сбила ребенка
17:35
За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 31 ДТП
17:12
Глава рязанского региона Николай Любимов:«Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности»
16:56
Специалист одного из банков в Рязанской области обкрадывал пенсионеров
16:50
Рязанская область вошла в федеральный проект «Живые уроки»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы