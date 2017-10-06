Глава рязанского региона Николай Любимов:«Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности»

Более 160 человек прошли медосмотр в ходе работы социального автопоезда «Забота и здоровье» в селе Столпцы Старожиловского района

Глава региона заявил о необходимости расширения оказания медицинских услуг сельским жителям. «Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности», – подчеркнул Николай Любимов. Он предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на строительство ФАПов, что позволит в оптимальные сроки открыть необходимое количество фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, глава региона подчеркнул: «Необходимо развивать выездную работу, привлекать для этого высокопрофессиональных медицинских специалистов, в том числе узкого профиля».

В целях реализации поставленной задачи в области продолжается проект «Забота и здоровье». Накануне социальный автопоезд посетил село Столпцы Старожиловского района. В его состав вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

В ходе выезда врачи осмотрели 163 человека, из них 31 ребенок. Пациентам было дано 415 консультаций, 10 взрослых получили направление на госпитализацию, 13 взрослых и 6 детей – на дальнейшее обследование.

Источник: сайт правительства Рязанской области