11:22 МСК
Суббота
10 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
71

Глава рязанского региона Николай Любимов:«Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности»

17:12 / Здоровье
Более 160 человек прошли медосмотр в ходе работы социального автопоезда «Забота и здоровье» в селе Столпцы Старожиловского района

Глава региона заявил о необходимости расширения оказания медицинских услуг сельским жителям. «Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности», – подчеркнул Николай Любимов. Он предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на строительство ФАПов, что позволит в оптимальные сроки открыть необходимое количество фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, глава региона подчеркнул: «Необходимо развивать выездную работу, привлекать для этого высокопрофессиональных медицинских специалистов, в том числе узкого профиля».

В целях реализации поставленной задачи в области продолжается проект «Забота и здоровье». Накануне социальный автопоезд посетил село Столпцы Старожиловского района. В его состав вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

В ходе выезда врачи осмотрели 163 человека, из них 31 ребенок. Пациентам было дано 415 консультаций, 10 взрослых получили направление на госпитализацию, 13 взрослых и 6 детей – на дальнейшее обследование.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В рязанском Пителино заиграл «Сосудистый квартет»

На «горячую» телефонную линию областного минздрава рязанцы звонили в мае 369 раз

В клепиковских селах Рязанской области врачи работают на выездах

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:38
В Рязани иномарка сбила ребенка
17:35
За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 31 ДТП
17:07
Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии
16:56
Специалист одного из банков в Рязанской области обкрадывал пенсионеров
16:50
Рязанская область вошла в федеральный проект «Живые уроки»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы