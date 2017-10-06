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Во вторник и среду в ряде домов Рязани отключат электроэнергию

17:48 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, из-за ремонта на воздушной линии 13 июня с 13.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Новослободская, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 16, д. 18, д. 20, д. 20а, д. 22, д. 22а, д. 24,

ул. Посадский пер., д. с 2 по 5, д. с 10 по 14,

пл. Соборная, д. 13, д. 17а, д. 19;

14 июня с 10.00 до 16.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Полевая, д. 1а, д. с 1 по 56,

ул. Ленпоселок, д. 16, д. 18, д. 33,

ул. Мира, д. с 1 по 82, д. 14а, д. 18а, д. 20а, д. 24а, д. 28а, д. 36а.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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