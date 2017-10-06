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В ходе акции «Краски жизни» волонтеры выявили в Рязани более 400 надписей способствующих распространению наркотиков

18:22 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в УМВД России по Рязанской области подвели итоги городской социальной акции «Краски жизни», направленной на противодействие распространению рекламы и пропаганды наркотиков и психотропных веществ, а также надписей асоциального характера. Ее инициаторами выступили управление образования и молодежной политики городской администрации и Общественный совет при региональном управлении МВД России.

34 антинаркотические бригады из числа учащихся школ города, вместе с сотрудниками полиции провели рейды по районам города и зафиксировали асоциальные надписи. Собранную информацию направили в городские службы ликвидации. Всего за время проведения акции с начала ее старта было выявлено более 400 таких надписей. На церемонии подведения итогов акции 9 лучшим антинаркотическим бригадам начальник УМВД России по области Николай Пилюгин вручил благодарности и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Организаторы социальной акции «Краски жизни» призывают жителей Рязани при обнаружении асоциальной рекламы возле дома, работы или образовательного учреждения, фотографировать надпись и, указав адрес или ориентир ее расположения, сообщать о факте по адресу mojvybor_rzn@mail.ru.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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