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Рязанский облизбирком потратит на выборы губернатора 11 миллионов рублей

18:22 / Общество

Смету расходов на подготовку и проведение выборов губернатора Рязанской области утвердила на заседании в пятницу, 9 июня, избирательная комиссия региона.

Общая сумма расходов составит 11 млн. 88 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на дополнительную оплату труда сотрудников комиссий, изготовление печатной продукции, приобретение 32 кабин для голосования инвалидов, обслуживание КОИБов, информационно-разъяснительную деятельность и другие цели. Еще 1 млн. 242 тыс. рублей заложено на премии председателям территориальных избирательных комиссий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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